Macron bedankt Al-Sissi voor steun na anti-Franse 'haatcampagne' en gaat door met wapenleveranties (video)

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi bedankt voor zijn recente bezoek aan Parijs

De Fransen hebben de rode loper uitgerold en de Egyptische couppleger warm onthaald. De Franse president noemde Al-Sissi de president van een "zeer groot Arabisch moslimland" en bedankte hem voor alle steun na de recente anti-Franse "haatcampagne" in de moslimwereld.

Macron omschreef de relatie tussen de twee landen als een "vereniging van twee staten" waarin ruimte wordt gemaakt voor een beschaving waarin geen plek bestaat voor "doodvonnissen of haatzaaiende berichten".

De president van de West-Europese politiestaat heeft hoogstwaarschijnlijk het recente rapport van Amnesty over het hoofd gezien.



Op een vraag van een journalist of Macron voorwaarden gaat stellen aangaande mensenrechten in Egypte voor het leveren van Franse wapens zei de Franse president "geen voorwaarden te stellen aan zaken rond defensie en economische samenwerking in verband met meningsverschillen over mensenrechten".

De president van voormalige kolonisator Frankrijk zei te geloven in de "soevereiniteit van landen" en het opleggen van voorwaarden zou slechts de "dialoog verstoren en de strijd tegen terrorisme ondermijnen".



In een ongebruikelijke gedachtewisseling na de bijeenkomst in Parijs uitten beide staatshoofden ook tegengestelde standpunten over de rol van religieuze waarden in de samenleving.

Frankrijk was onlangs het mikpunt van boycotoproepen nadat Macron zich polariserend had uitgelaten over moslims. Ook had Macron de vrijheid om te beledigen verdedigd na de moord op een Franse onderwijzer. De leraar had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed (saws). Het Franse staatshoofd kan zelf echter niet zo goed tegen kritiek.

