Franse ex-president Sarkozy ontkent dat hij rechter wilde omkopen

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy zei maandag dat hij "nooit de minste vorm van corruptie heeft gepleegd"

Ook beloofde hij om "tot het uiterste" te gaan om zijn naam te zuiveren in een historisch proces voor de rechtbank in Parijs. De 65-jarige rechtse politicus, die Frankrijk leidde van 2007 tot 2012, is het eerste moderne staatshoofd van het land dat zich fysiek voor een rechtbank moet verantwoorden.

Slechts één andere Franse president, Jacques Chirac, de politieke mentor van Sarkozy, moest voor de rechter verschijnen nadat hij zijn ambt had neergelegd. Maar hij hoefde zijn corruptieproces in 2011 niet bij te wonen vanwege een slechte gezondheid. Chirac kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

Informatie

In een van de verschillende zaken tegen hem wordt Sarkozy beschuldigd van het omkopen van een rechter met het vooruitzicht van een mooi baantje in Monaco in ruil voor informatie over een onderzoek naar de financiën van zijn campagne. Hij kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal tien jaar en een boete van 1 miljoen euro als hij veroordeeld wordt voor corruptie.



Sarkozy verdedigde zich maandag voor het eerst zelf voor de rechtbank en zei dat hij rekende op het vooruitzicht van een eerlijk proces, nadat hij "zes jaar door de modder is gesleept".

Waarheid

"Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?" vroeg Sarkozy, die een donker pak droeg en een chirurgisch masker onder zijn neus had. Hij benadrukte "helemaal voor de waarheid te gaan".



Aanklagers zeiden dat hij en zijn advocaat Thierry Herzog rechter Gilbert Azibert probeerden om te kopen in ruil voor informatie over een onderzoek naar beweerde illegale betalingen die Sarkozy had ontvangen tijdens zijn presidentiële campagne van 2007. Dat geld zou afkomstig zijn van de overleden erfgename Liliane Bettencourt van het L'Oréal-imperium.

Afgeluisterde telefoongesprekken

De zaak is gebaseerd op afgeluisterde telefoongesprekken tussen Herzog en Sarkozy, wat de voormalige president in zijn toespraak voor de rechtbank verwierp. In de Bettencourt-affaire werd Sarkozy inmiddels vrijgesproken, maar nog steeds wordt hij achtervolgd door een reeks andere beschuldigingen.



Zo zou hij miljoenen euro's aan financiering hebben ontvangen van de Libische dictator Moammar Kaddafi voor zijn verkiezingscampagne in 2007 en wordt hij beschuldigd van frauduleuze te hoge uitgaven bij zijn herverkiezingscampagne in 2012.

Het proces tegen Sarkozy gaat deze week verder.



