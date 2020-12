Moordverdachten Wiersum ook verdacht van dubbele moord Suriname

Naar de twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van de moord op advocaat Derk Wiersum loopt ook een onderzoek in verband met een dubbele moord in Suriname, vorig jaar.

Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag op een tussentijdse zitting in de zaak-Wiersum. Verdachten Moreno B. (32) en Giërmo B. (37) (geen familie) zijn "al eerder met elkaar op pad geweest", aldus de officier van justitie.

Volgens het OM is gebleken dat de twee mannen in maart 2019 vanuit Parijs via Frans-Guyana naar Suriname zijn gereisd. In de periode dat zij daar verbleven is in Suriname een dubbele moord gepleegd, aldus het OM. Het gaat om de liquidatie van Utrechter Dennis Groenfelt (49) en de 19-jarige Cadischa Prika, op 6 mei 2019 in Paramaribo, zegt een woordvoerder van het OM.

Volgens een van de advocaten van Moreno B., Gerald Roethof, is zijn cliënt van 28 maart tot 8 mei in Suriname geweest. Dat B. in verband wordt gebracht met een dubbele moord in Suriname noemde hij "totaal irrelevant" voor de zaak-Wiersum. Hij hekelde het feit dat het OM de Surinaamse zaak ter sprake bracht op een openbare zitting.



Advocaat

Derk Wiersum (44) was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in Marengo, het grote liquidatieproces waarvan Ridouan Taghi het middelpunt is. De raadsman werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Behalve de twee uitvoerders is ook Anouar T. verdachte in de zaak. Hij zou een faciliterende en coördinerende rol hebben gespeeld. T. is een neef van Ridouan Taghi.



Roethof meldde dat zijn cliënt in het huis van bewaring contact zou hebben gehad met de kroongetuige. Nabil B. zou in een cel vlak bij die van Moreno B. zijn geplaatst. Roethof vroeg zich hardop af of de kroongetuige is ingezet door het team dat de moord op Wiersum onderzoekt, mogelijk om informatie bij Moreno B. los te peuteren.

Roethof wil Nabil B. hierover als getuige ondervragen. Het OM maakte gehakt van dit "ongefundeerde en suggestieve" verhaal. De kroongetuige zat destijds niet in de betreffende inrichting vast.



Onderzoek

Het onderzoek naar de uitvoerders is volgens het OM klaar. Dat geldt niet voor het onderzoek naar Anouar T. Volgens de huidige planning voorziet de rechtbank een vonnis in de zaak-Wiersum op 13 juli volgend jaar.

De advocaat van Giërmo B., Jacques Taekema, betwijfelt of die planning gehaald gaat worden. Hij wil nog volop onderzoek laten doen, onder meer om de vraag te beantwoorden: is Wiersum wel doodgeschoten omdat hij de advocaat van de kroongetuige was? "Was het een aanslag op de rechtsstaat? Of was het iets anders?"

