Trump: VS zijn een derdewereldland geworden

President Donald Trump zegt dat de VS "als een derdewereldland" zijn geworden, terwijl hij ongefundeerde beweringen blijft maken over verkiezingsfraude.

Trump weigert toe te geven dat hij heeft verloren van de verkozen president Joe Biden. "Het waren vervalste verkiezingen, kijk naar de verschillende staten, de verkiezingen waren totaal vervalst", zei Trump, sprekend met verslaggevers in het Oval Office. "Het is een schande voor ons land. Het is net een derdewereldland."

De beweringen van Trump zijn verworpen door overheidsfunctionarissen in de staten, waaronder leden van zijn eigen Republikeinse partij.

Stemmachines

Een van zijn onbewezen aantijgingen is dat stemmachines tegen hem waren ingesteld. "Ze hebben storingen, zoals ze ze noemen. Maar de storingen waren geen storingen, ze werden betrapt op het uitsturen van duizenden stemmen, allemaal tegen mij," stelde hij, zonder enig bewijs. Rechtbanken hebben herhaaldelijk het juridische team van Trump in het ongelijk gesteld.



Trump was in het weekend voor het eerst sinds de verkiezingen in november weer op campagnetour. Hij bezocht een bijeenkomst in Georgia om twee Republikeinen te steunen die in de race zijn voor een senaatszetel.

Transitie

Biden gaat intussen door met zijn transitie naar het presidentschap en kondigt genomineerden aan voor sleutelfuncties in zijn kabinet en regering.

De Democraat zal in de namiddag van 20 januari aantreden en alle wegen voor Trump om het verkiezingsresultaat ongedaan te maken, zijn dan afgesloten.

