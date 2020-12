Aanslag Christchurch had niet voorkomen kunnen worden

De Nieuw-Zeelandse politie en inlichtingendienst hebben in de aanloop van de aanslag in Christchurch fouten gemaakt. Maar ze hadden de aanslag niet kunnen voorkomen

Dat staat in een onderzoeksrapport. Toch biedt premier Jacinda Ardern haar excuses aan voor de fouten voorafgaand aan de aanslag op twee moskeeën vorig jaar, waarbij schutter Brenton Tarrant met een racistisch en terroristisch motief 51 moskeegangers doodde.

Volgens het achthonderd pagina's tellend rapport had de inlichtingendienst voor de aanval een "ongepaste" focus op islamistisch extremisme en hielden zij de dreiging van rechts terrorisme onvoldoende in de gaten.

De politie keurde ook ten onrechte de vuurwapenvergunning goed van Tarrant, waardoor hij de wapens kon aanschaffen waarmee hij de aanslag pleegde.



Toch hadden de autoriteiten volgens het rapport de aanslag "op geen enkele waarschijnlijke manier" kunnen voorkomen, omdat Tarrant niet als dreiging kon worden gezien vanwege de "gefragmenteerde" informatie die over hem beschikbaar was.

'Eveneens fouten'

Premier Jacinda Ardern beloofde de meer dan veertig aanbevelingen in het rapport door te voeren. Ook bood zij haar excuses aan voor de fouten die de autoriteiten maakten. "De onderzoekscommissie concludeert dat de aanval niet voorkomen had kunnen worden, maar dit zijn eveneens fouten en daarom bied ik mijn excuses aan."



Tarrant werd in augustus veroordeeld tot levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Het was voor het eerst dat die straf werd opgelegd in Nieuw-Zeeland.

Hij bekende dat hij 51 personen heeft doodgeschoten en 40 mensen heeft geprobeerd te vermoorden.

