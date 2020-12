Eerste persoon ingeënt met Pfizer-vaccin in Verenigd Koninkrijk

De 90-jarige Margaret Keenan is dinsdag in het Verenigd Koninkrijk als eerste persoon ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Ze is daarmee voor zover bekend de eerste persoon in de wereld die het middel kreeg toegediend buiten een onderzoeksomgeving. Keenan kreeg het vaccin toegediend in een ziekenhuis in Coventry.

Dat gebeurde een week voor haar verjaardag. "Dat is het beste vroege verjaardagscadeau dat ik me kan wensen", reageerde de 90-jarige vrouw. Ze zei een groot deel van het jaar alleen te zijn geweest. Ze hoopt dat ze door het vaccin in het nieuwe jaar weer tijd kan doorbrengen met familie en vrienden.

De voormalige juweliersassistente, die pas vier jaar geleden met pensioen ging, krijgt over drie weken de tweede dosis van het vaccin.



Het Verenigd Koninkrijk heeft tientallen miljoenen doses van het Pfizer-vaccin besteld. Dinsdag begint een grote vaccinatiecampagne. De minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, omschreef de eerste inenting van Keenan als een emotioneel moment.

Het land heeft 40 miljoen dosis van het vaccin besteld. Omdat iedere persoon twee keer dit vaccin toegediend moet krijgen, kunnen 20 miljoen van de ruim 66 miljoen Britten de komende tijd gevaccineerd worden. De eerste levering, die afgelopen donderdag arriveerde, omvat 800.000 doses.

