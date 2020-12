Libische troepen Haftar onderscheppen Turks vrachtschip

Troepen van de Oost-Libische krijgsheer Khalifa Haftar hebben een Turks vrachtschip in beslag genomen in Libische wateren.

De Mabrouka, die onder Jamaicaanse vlag vaart, was onderweg naar de haven van Misrata in het westen van het land, meldt het Libische Nationale Leger (LNA) van 'veldmaarschalk' Haftar.

De Mabrouka is naar de haven van Ras al-Helal gesleept, met zeventien bemanningsleden, onder wie negen Turkse burgers. Onderzocht wordt of het schip regels heeft overtreden.

Turkije steunt samen met Qatar de internationaal erkende regering in de hoofdstad Tripoli, die al jaren strijdt tegen het LNA. Dat leger wordt gesteund door Egypte, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar Kadaffi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat.

© ANP 2020