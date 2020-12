Israël krijgt donderdag eerste levering Pfizer-vaccins

Israël krijgt donderdag de eerste vaccins van farmaceut Pfizer en zijn partner BioNTech geleverd. Het gaat om 110.000 doses, melden Israëlische media.

Wanneer de inentingen beginnen is nog niet bekendgemaakt. De vaccins tegen Covid-19 komen aan in Tel Aviv met een vlucht uit Chicago. Het land van bijna 9 miljoen inwoners krijgt in totaal 8 miljoen doses van het vaccin.

Ouderen boven de zestig jaar en andere risicogroepen worden als eerste ingeënt. Israël heeft bijna 350.000 besmettingen vastgesteld. Bijna 3000 mensen zijn gestorven door Covid-19.

Het Verenigd Koninkrijk was dinsdag het eerste land ter wereld dat begon met het toedienen van de Pfizer-vaccins.



Eerder werd al bekend dat Duitsland zich heeft hard gemaakt om Israël mee te nemen in de EU-overeenkomst voor vaccinatie tegen het coronavirus die Europa heeft gesloten met grote farmaceutische bedrijven. Palestina zal echter worden uitgesloten.

Gaza leed al aan een tekort aan medische apparatuur als gevolg van meer dan een decennium van dodelijke Israëlische belegering. Ziekenhuizen hebben daardoor geen essentiële medische middelen om een ​​pandemie het hoofd te bieden.

