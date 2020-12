'Harde lockdown Duitsland noodzakelijk om virus in te dammen'

Een harde lockdown van 24 december tot 10 januari is nodig om het hoge aantal coronabesmettingen in Duitsland terug te dringen.

Volgens het gezaghebbende wetenschappelijk instituut Leopoldina zouden kinderen vanaf 14 december niet meer naar school moeten en moet het openbare leven in heel Duitsland min of meer tot stilstand komen in de twee weken vanaf Kerstmis.

De oostelijke deelstaat Saksen verscherpt de huidige gedeeltelijke lockdown door alle kinderopvang- en onderwijsinstellingen te sluiten. Ook winkels die niet-essentiële goederen verkopen moeten de deuren sluiten, een harde klap voor winkeliers in de aanloop naar de kerstdagen.

Bezoekers in verpleeghuizen moeten negatief zijn getest en een mondkapje dragen.



Saksen geldt sinds afgelopen weekend als de belangrijkste coronahotspot, waar in sommige gebieden in een week tijd meer dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners werden geteld. "De situatie in de ziekenhuizen is niet alleen gespannen, maar extreem gevaarlijk", zei de Saksische premier Michael Kretschmer. Volgens hem liggen in sommige ziekenhuizen de intensivecareafdelingen al helemaal vol.

Bondskanselier Angela Merkel wil met de premiers van de zestien bondsstaten overleggen over strengere maatregelen vóór Kerstmis. Zij wil naar maximaal 50 besmettingen per 100.000 inwoners om het virus te kunnen bestrijden.

