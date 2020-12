Onderzoek bij afgebrande Poolse supermarkt Aalsmeer afgerond

algemeen 8 dec 16:31

Het onderzoek bij de Poolse supermarkt in Aalsmeer waar dinsdagochtend vroeg een explosie was en brand ontstond, is afgerond.

Volgens een woordvoerster van burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer zijn de bewoners van een omliggende woning weer terug. Twee andere huizen zijn nog niet toegankelijk, omdat ze beschadigd zijn geraakt. Op dit moment wordt gekeken wat er moet gebeuren voordat ook zij weer terug kunnen. In totaal moesten tien mensen hun woning verlaten. De omwonenden raakten niet gewond. Een kat heeft de brand niet overleefd. Ook een auto voor het pand aan de Ophelialaan ging in vlammen op.

Niet alleen in Aalsmeer was bij een Poolse supermarkt een explosie. Ook in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) raakte een soortgelijke winkel flink beschadigd door een ontploffing en brand. Daar werden twintig bewoners tijdelijk geëvacueerd. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. © ANP 2020