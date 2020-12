Marokko herhaalt bereidwilligheid tot staakt-het-vuren met Polisario

De minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zei dat Marokko veel waarde hecht aan het staakt-het-vuren met Polisario in El Guerguerate.

Dat zei Bourita in een interview met Parliament Magazine. Volgens de minister is Marokko lange tijd niet ingegaan op de provocaties van de separatistische groep "uit respect voor multilateralisme".

Het interview met het Europese tijdschrift komt een maand na de militaire operatie in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek. Vrijdag 13 november hebben de Marokkaanse strijdkrachten (FAR) een wegblokkade opgeheven op de enige route die de twee landen met elkaar verbindt. De inzet van het leger was nodig omdat gewapende Polisario-rebellen de grensovergang van El Guerguerate al wekenlang blokkeerden.

Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat nadat de operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. De schermutselingen betekenden ook dat het conflict na drie decennia 's weer oplaaide.



Polisario reageerde op de niet-offensieve operatie van Marokko door het land de "oorlog" te verklaren. De rebellen beweerden dat Marokko het staakt-het-vuren uit 1991 had geschonden.

"Het is een aanval. De Sahrawi-troepen verdedigen zichzelf tegen de Marokkaanse troepen", zei de zelfverklaarde 'Minister van Buitenlandse Zaken' Mohamed Salem Ould Salek van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR) aan persbureau AFP. "De oorlog is begonnen. Marokko heeft het staakt-het-vuren opgeheven", aldus de 'buitenlandminister', daarmee verwijzend naar het door de VN gesteund staakt-het-vuren uit 1991.



Inzet leger was laatste redmiddel

De Sahara, een groot gebied in het zuiden van Marokko, werd tot 1975 bezet door Spanje en is al meer dan vier decennia het onderwerp van geschillen tussen Marokko en het door Algerije gesteunde Polisario-front.



De VN heeft Polisaro meermaals opgeroepen de Marokkaans-Mauritaanse grensovergang met rust te laten en het personen-, en goederenverkeer niet te hinderen. De oproepen resulteerden echter in nieuwe provocaties vanuit Polisario.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in oktober 53 schendingen door het Polisario Front opgesomd in zijn jaarverslag over de Marokkaanse Sahara. Het betreft 13 algemene schendingen en 40 schendingen van de bewegingsvrijheid.



Enkele dagen voor de militaire operatie dreigden de Polisario-separatisten Marokko met een gewapende strijd nadat koning Mohammed VI de provocaties van Polisario had veroordeeld en het leger had geïnstrueerd naar de grensstreek te trekken.

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei "geen andere keuze" te hebben dan de inzet van het leger. "Deze operatie heeft geen agressieve bedoelingen en is gebaseerd op het vermijden van elk contact met burgers en het niet gebruiken van wapens, behalve in het geval van legitieme verdediging".

© MAROKKO.NL 2020