Marokko steekt meer dan $1 miljard in wegennet

Het Marokkaanse wegennet zal in 2021 flink onder handen worden genomen, meldt de Minister van Transport Abdelkader Aamara dinsdag in de Tweede Kamer.

Het transportministerie gaat in samenwerking met Autoroutes du Maroc (ADM), het bedrijf dat de Marokkaanse wegennet beheert, werken aan het verbreden van de drukste snelwegen van het land.

Een van de grootste infrastructuurprojecten is de uitbreiding van de autosnelweg Guercif-Nador in het noordoosten van Marokko. Voor de aanleg van de 105 kilometer lang weg is een investering nodig van 5,72 miljard DH (€ 520 miljoen).

De projecten omvatten ook de uitbreiding van de 29 kilometer lange snelweg Tit Mellil-Berrechid (€ 165 miljoen) en de 27 kilometer lange snelweg Casablanca-Berrechid (€ 91 miljoen).



De ring van Casablanca zal ook een vergelijkbare uitbreiding ondergaan in 2021. De ring is 31 kilometer lang en de uitbreiding zal 900 miljoen DH (€82 miljoen) kosten.

Het tolwegennet in Marokko is de afgelopen jaren getuige geweest van een "aanzienlijke uitbreiding", zei Aamara. Volgens de minister is het wegennet nu 1.800 kilometer lang. Een stuk groter dan de 1.437 kilometer in 2011.



De hoofdader van het wegennet loopt momenteel van het noordelijke Tanger tot Agadir in centraal Marokko. De snelweg Tanger-Agadir loopt door Kenitra, Rabat, Casablanca, Settat en Marrakech. De op een na langste snelweg van het land loopt van Rabat naar Oujda in het noordoosten. De weg loopt door Meknes, Fez en Taza.

Hoewel het tolwegennet voornamelijk Midden- en Noord-Marokko bestrijkt worden in de zuidelijke provincies van het land enkele grote infrastructuurprojecten opgezet.

Het meest omvangrijke project is momenteel de tolvrije snelweg Tiznit-Laayoune. De 550 kilometer lange weg verbindt Tiznit, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Agadir, met Laayoune in het zuiden.

