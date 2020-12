Marokko: 110 nieuwe scholen in afgelegen gebieden

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 179 nieuwe onderwijsinstellingen gecreëerd, waarvan 110 op het platteland.

Dat zei de Marokkaanse minister van Onderwijs Said Amzazi maandag tijdens een sessie in het Huis van Afgevaardigden.

Volgens de onderwijsminister heeft zijn ministerie het onderwijs-, beroeps- en universitaire aanbod uitgebreid als reactie op de groeiende vraag naar scholing en toegang tot universiteiten en opleidingsinstituten.

Amzazi zei dat 13 nieuwe instellingen voor beroepsopleiding zijn geopend in 2019-2020. De minister beloofde het beroepsopleidingssysteem te versterken met 17 extra instellingen en acht kostscholen. Ook streeft het onderwijsministerie er naar om het personeelsbeleid te consolideren door voor het jaar 2019-2020 zo'n 15.000 senior academici aan te werven om in totaal 100.000 leidinggevenden te bereiken.



De minister maakte ook bekend dat er 11 nieuwe kostscholen zijn opgericht, waarvan 90% op het platteland. Afgelegen gebieden kennen het hoogste aandeel schoolverlaters, mede door een gebrek aan financiële middelen.

Volgens een rapport van de Hogere Raad voor Onderwijs, Training en Wetenschappelijk Onderzoek (CSEFRS) hebben 431.876 scholieren en studenten in 2018 gestopt met school of opleiding zonder het behalen van een certificaat. Het aantal vertegenwoordigt een percentage van 7,4% van alle ingeschreven studenten.



Coronavirus

Amzazi zei maandag dat de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid in totaal 13.619 gevallen van COVID-19 hebben geïdentificeerd onder studenten, docenten, technisch en administratief personeel in Marokko.

Hij voegde eraan toe dat het besmettingspercentage niet hoger is dan 0,06% onder studenten en 3% onder onderwijzend, administratief en technisch personeel.



Het aantal scholen dat sinds het begin van het schooljaar is gesloten, bedroeg 468, waaronder 107 privéscholen die plaats bieden aan 270.000 studenten.

Onderwijsinstellingen in Marokko gingen half maart op slot en schakelden over naar lessen op afstand via de website Telmid TICE, sociale netwerken en vier TV-zenders.



Huidig schooljaar

De onderwijsminister lag voor aanvang van het nieuwe schooljaar onder vuur vanwege het besluit om het nieuwe schooljaar te laten starten ondanks de verslechterende epidemiologische situatie in het land. De minister liet het besluit over aan de ouders bij het maken van de keuze voor afstandsonderwijs of regulier klasonderwijs.

Het gebrek aan goed internet en de relatief kleine woningen bij Marokkaanse gezinnen zijn de voornaamste redenen voor de keuze voor regulier onderwijs.

Meerdere NGO's in het land achtten het onverantwoord de leerlingen en leraren bloot te stellen aan het besmettingsrisico en hadden de autoriteiten opgeroepen de keuze niet over te laten aan de ouders.

