Koning Mohammed VI: Gratis coronavaccin voor alle Marokkanen

Koning Mohammed VI heeft de Marokkaanse regering vandaag bevolen ervoor te zorgen dat alle Marokkanen gratis gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19

De koning had begin november instructies gegeven voor de voorbereiding van het grootste vaccinatieprogramma in de geschiedenis van het land.

Het koninklijk bevel is in overeenstemming met de voorgenomen vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december van start zal gaan. De daadwerkelijke startdatum hangt volgens zorgminister Khalid Ait Taleb echter af van de beschikbaarheid van het vaccin.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het immense vaccinatieprogramma.



Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten zullen in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land meehelpen de operatie in goede banen te leiden.

Vorige week is de eerste lading van een miljoen doses van het Chinese vaccin aangekomen op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca. Marokko ontvangt in december in totaal 10 miljoen doses. Naar verluidt zal de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de komende weken nog minstens negen vluchten uitvoeren om de overige negen miljoen doses van het vaccin op te halen.



Met de eerste lading van 10 miljoen eenheden kunnen vijf miljoen burgers worden behandeld. Voor de behandeling van één persoon wordt in 21 dagen tijd twee injecties toegediend.

Het Marokkaanse laboratorium Sothema is bezig met voorbereidingen om te starten met het produceren van ruim 50 miljoen doses van het vaccin van Sinopharm. Een deel van de productie is bedoeld voor export naar andere landen op het Afrikaanse continent.



De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers. Hoewel de vaccinactie op vrijwillige basis zal geschieden heeft het ministerie bewustmakingscampagnes gevoerd om de noodzaak van de vaccinatie te benadrukken.

De afgelopen weken is de prijs van het coronavaccin veelvuldig besproken. Nepnieuws over hoge prijzen en een vaccinatieplicht zorgden voor onrust in het land.



Ait Taleb herhaalde onlangs dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma maar herinnerde eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is. Eerder zei Ait Taleb al dat straks een coronapaspoort noodzakelijk zal zijn om naar het buitenland te kunnen reizen. De kans lijkt groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt.

De zorgminister gaf ook aan dat het vaccin straks kosteloos beschikbaar zou zijn voor mensen die deze niet kunnen betalen. Hij benadrukte tevens dat het vaccin wordt vergoedt door de zorgverzekering.



Ook premier Saad Eddine El Othmani liet van zich horen om geruchten over bijwerkingen de das om te doen. Het coronavaccin dat in Marokko zal worden gebruikt is volgens de premier "uitvoerig getest, bewezen effectief en veilig". El Othmani zei zelf volledig te vertrouwen op de bevindingen van het wetenschappelijk comité en hoopt dat iedereen zal bijdragen aan het succes van de landelijke vaccinatiecampagne.

Ook de Marokkaanse vaccinexpert en Witte Huis-adviseur Moncef Slaoui staat achter de vaccinatiecampagne van de Marokkaanse autoriteiten. Volgens Slaoui hebben de autoriteiten in Marokko het vaccin grondig bestudeerd alvorens deze werd geselecteerd om te worden ingezet om de bevolking te vaccineren, zei Slaoui in een interview met televisiezender 2M.



