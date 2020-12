Opnieuw explosie bij Poolse winkel, nu in Beverwijk

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend kort na 05. 00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd.

Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De getroffen winkel heeft dezelfde naam als de twee Poolse supermarkten waar dinsdagochtend ook een explosie plaatsvond: Biedronka. Dat meldt de politie.

De politiewoordvoerder zegt dat het zeer aannemelijk is dat er een verband is tussen de drie ontploffingen. De politie doet hier nu onderzoek naar. Of de winkel in Beverwijk van een van de eigenaren is waar dinsdagochtend explosies plaatshadden, is nog onduidelijk.

De ingang van de winkel in Beverwijk zit aan de binnenzijde van het winkelcentrum Beverhof. Die is onbeschadigd, aldus de zegsman. De achterzijde ligt aan de openbare weg, het Slangenwegje, en die is beschadigd geraakt door de explosie. Gevelstenen van de gemetselde muur liggen op straat. In de buurt zijn geen woningen.



Geen instortingsgevaar

De politie bekijkt momenteel of het veilig is het pand te onderzoeken. Er is geen instortingsgevaar. Er wordt nog gekeken of er bijvoorbeeld nog een tweede explosief is dat nog niet is ontploft. De weekmarkt die normaal in de buurt wordt gehouden, wordt een beetje verschoven, maar gaat gewoon door, aldus de woordvoerder.

Dinsdagochtend waren explosies bij Poolse supermarkten van de naam Biedronka in Aalsmeer en het Brabantse Heeswijk-Dinther. Door de explosie in Aalsmeer moesten tien mensen hun woning verlaten. Een kat kwam om, verder waren er geen gewonden. In Heeswijk-Dinther werden twintig bewoners tijdelijk geëvacueerd.



De naam Biedronka betekent lieveheersbeestje in het Pools, en de grootste supermarktketen van het Oost-Europese land heet ook zo. De twee dinsdag getroffen Nederlandse winkels lijken niets met die keten van doen te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren, werd dinsdag duidelijk.

Eigenaar Mohamad Mahmoed van de winkel in Aalsmeer zei geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben.

