Nationaal coördinator voor bredere aanpak discriminatie

Er komt een nationaal coördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat uitzoeken hoe die brede en gecoördineerde aanpak er precies uit moet komen te zien, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

"Discriminatie komt voor in vrijwel alle terreinen die cruciaal zijn voor het volwaardig deelnemen aan de samenleving", aldus Ollongren. Zij noemt onder meer de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt als voorbeelden. Binnen het kabinet zijn ook meer bewindspersonen verantwoordelijk voor de bestrijding van discriminatie.

Een meer overkoepelende aanpak is nodig, vindt ook Ollongren, De Tweede Kamer vroeg daar eerder dit jaar al om tijdens een groot debat over racisme. Directe aanleiding destijds was de dood door politiegeweld van George Floyd in de Verenigde Staten en de wereldwijde protesten daartegen.



De aanstelling van een nationaal coördinator "zou hierbij een verschil kunnen maken", mits "de juiste vorm" wordt gekozen, aldus Ollongren.

Zij laat dat nader uitzoeken en belooft de uitkomsten van die verkenning komend voorjaar naar de Tweede Kamer te sturen.

