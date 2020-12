VN-vluchtelingenorganisatie meldt 80 miljoen vluchtelingen

Bijna 35 miljoen waren naar het buitenland gevlucht en de rest is in eigen land ontheemd geraakt.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) schat dat er halverwege dit jaar bijna 80 miljoen mensen op pad waren die van huis en haard zijn verdreven door gewapende conflicten, vervolgingen en mensenrechtenschendingen.

Ruim vier miljoen naar het buitenland uitgeweken ontheemden hebben asiel aangevraagd, volgens schattingen van de UNHCR. VN-chef António Guterres heeft eerder dit jaar opgeroepen tot een wereldwijd staak-het-vuren vanwege het coronavirus, maar dat heeft geen gehoor gevonden.

De strijd in bijvoorbeeld in Congo, Jemen, Mozambique, Somalië en Syrië ging onverminderd door.



Volgens de vluchtelingencommissaris van de VN, Filippo Grandi, is het aantal mensen dat door geweld op drift raakt in tien jaar tijd verdubbeld. "De internationale gemeenschap slaagt er niet in om vrede te waarborgen, we overschrijden weer een sombere mijlpaal, die steeds hoger zal worden, tenzij wereldleiders oorlogen stoppen", aldus Grandi.

Voor mensen op de vlucht vormt de coronapandemie een crisis bovenop een crisis. Maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, maken het voor vluchtelingen moeilijker om in veiligheid te komen.



Op het hoogtepunt van de eerste golf van het coronavirus in april sloten 168 landen hun grenzen geheel of gedeeltelijk. Daarvan maakten negentig landen geen uitzondering voor mensen die asiel zochten.

Momenteel zijn er 111 landen die met steun van de vluchtelingenorganisatie oplossingen hebben gevonden om ervoor te zorgen dat hun asielstelsel tijdens deze pandemie toch volledig of gedeeltelijk operationeel is.

