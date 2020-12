UEFA opent disciplinair onderzoek naar racisme-incident

De Europese voetbalbond UEFA is een disciplinair onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in het duel tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir in de Champions League van dinsdagavond.

De vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, zou in die wedstrijd zich racistisch hebben uitgelaten over de assistent-trainer van de Turkse club, Pierre Webo.

De spelers van beide clubs besloten daarop van het veld te stappen. De voetbalbond liet woensdag weten dat een ethisch en en disciplinair onderzoeker is aangesteld om een disciplinair onderzoek te verrichten naar het incident dat leidde tot het staken van de wedstrijd tussen PSG en Basaksehir.

De UEFA had na het stilleggen van de wedstrijd al aangekondigd te gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd in Parijs. "De UEFA stelt een grondig onderzoek in", meldde de Europese federatie zo'n 2,5 uur na het incident in een eerste officiële reactie. "Voor racisme en discriminatie in al zijn vormen zijn geen plaats in het voetbal."



Racistische term

Coltescu zou in de communicatie met de eveneens Roemeense scheidsrechter een racistische term hebben gebruikt over de Kameroense assistent-coach van Basaksehir, die kort daarvoor boos had gereageerd op een beslissing van de arbitrage.

Toen Webo vervolgens de rode kaart getoond kreeg, protesteerde de Turkse bank over het racistische taalgebruik van de official. De spelers van beide teams verlieten na tien minuten discussiëren met de scheidsrechter het veld.

De spelers van Basaksehir weigerden na het incident aan de zijlijn verder te spelen. De wedstrijd wordt woensdag vanaf 18.55 uur uitgespeeld. Voor de wedstrijd is een nieuwe arbitrageteam onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie ingevlogen.

