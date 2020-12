Coronavirus Marokko: Reproductiegetal teruggelopen naar 0,92

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 0,92 andere personen aansteekt

Het zogenoemde reproductiegetal, de 'R', bedraagt landelijk momenteel 0,92. Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Het sterftecijfer is de afgelopen twee weken met 3,6% gedaald. De neerwaartse trend is met name waargenomen in de oosterse regio (-25%), Drâa-Tafilalet (-22%), Guelmim-Oued Noun (-21%), Casablanca-Settat (-14% ), Rabat-Salé-Kénitra (-5%), Marrakech-Safi (-5%), Laâyoune-Sakia El Hamra (-2%) en Fès-Meknes (-1%).

Anderzijds is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de regio's Beni Mellal-Khénifra (+ 17%) en Souss-Massa (+ 8%).



Marokko heeft meer dan 4 miljoen PCR-tests uitgevoerd en staat daarmee op de tweede plaats in Afrika en wereldwijd op 36.

In het Noord-Afrikaanse land zijn de voorbereidingen voor de landelijke vaccinatiecampagne in volle gang. De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het immense vaccinatieprogramma.



Koning Mohammed VI heeft de Marokkaanse regering dinsdag bevolen ervoor te zorgen dat alle Marokkanen gratis gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19.

De afgelopen weken is de prijs van het coronavaccin veelvuldig besproken. Nepnieuws over hoge prijzen en een vaccinatieplicht zorgden voor onrust in het land.



Zorgminister Khalid Ait Taleb herhaalde onlangs dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma maar herinnerde eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is.

Het coronavaccin dat in Marokko zal worden gebruikt is volgens premier Saad Eddine El Othmani "uitvoerig getest, bewezen effectief en veilig". El Othmani zei zelf volledig te vertrouwen op de bevindingen van het wetenschappelijk comité en hoopt dat iedereen zal bijdragen aan het succes van de landelijke vaccinatiecampagne.

Ook de Marokkaanse vaccin-guru en Witte Huis-adviseur Moncef Slaoui staat achter de vaccinatiecampagne van de Marokkaanse autoriteiten.

