Emiraten: Chinees coronavaccin van Sinopharm 86% effectief

Het vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm blijkt voor 86% effectief tegen het coronavirus,

Dat meldt het ministerie van volksgezondheid van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA). Daar vonden de laatste klinische testen plaats onder 31.000 proefpersonen uit 125 landen.

Er zijn volgens het ministerie geen ernstige bijwerkingen gevonden. Het ministerie liet niet weten hoeveel proefpersonen het vaccin kregen en hoeveel een placebo. Ook is niet bekend of de proefpersonen last hebben gehad van minder ernstige bijwerkingen.

Volgens het ministerie maakten proefpersonen in 99% van de gevallen antilichamen aan tegen het coronavirus, en wist het vaccin in 100% van de gevallen matige of ernstige coronaklachten te voorkomen



De Chinese vaccinontwikkelaar China National Biotec Group (CNBG) wil zijn coronavaccin op de markt brengen en heeft daar onlangs formeel toestemming voor gevraagd.

In september keurde het land het vaccin al goed voor noodgevallen. Ook veel Chinezen zijn al ingeënt met het vaccin. China heeft de vaccins echter nog niet voorgelegd aan de Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).



Sinopharm test het vaccin ook in Marokko, Egypte, Jordanië en Bahrein. Het Russische vaccin Sputnik V wordt ook getest in de VAE.

In Marokko wordt naar verwachting half december gestart met het nationale vaccinatieprogramma met het Chinese coronavaccin. Ook is het Marokkaanse bedrijf Sothema inmiddels begonnen met de voorbereidingen van het productieproces van het vaccin.

