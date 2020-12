Israël verandert luchthaven Jeruzalem in nederzetting

Israël gaat meer dan 9.000 woningen bouwen op het land van de internationale luchthaven van Jeruzalem

Dat meldt Khalil Tafakji van de Arab Studies Society in Jeruzalem tegen persbureau Anadolu. Door de nederzetting blijft er niks meer over van wat ooit de internationale luchthaven van Jeruzalem was.

Israëlische media meldde vorige week al dat de bouw van de ruim 9.000 woningen in Qalandia, ten noorden van Jeruzalem, was goedgekeurd.

De luchthaven van Jeruzalem, gebouwd in 1920, werd in 1924 geopend door de Britse mandaatautoriteiten. In 1936 werd de luchthaven gebruikt voor regelmatige vluchten. Tot 1967 was de luchthaven van Jeruzalem, ook wel bekend als de luchthaven Qalandia, de enige luchthaven op de Westelijke Jordaanoever.



Toen Israël het grondgebied inpikte beperkte de bezetter het gebruik van de luchthaven tot enkel binnenlandse vluchten voordat het vliegveld in 2000 volledig werd gesloten.

Israël is in versneld tempo bezig met de bouw van nieuwe illegale nederzettingen in bezet Jeruzalem. De bezetter beleefde gouden tijden onder de regering van de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump en heeft de plannen voor de bouw van illegale nederzettingen naar voren geschoven voordat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op 20 januari 2020 wordt ingehuldigd.



Volgens Tafakji maakt de geplande nederzetting deel uit van een groter Israëlisch plan met de naam 'Greater Jerusalem Project'. "Israël werkt onvermoeibaar door om dit project uit te voeren om Jeruzalem te isoleren van de Palestijnse omgeving."

De Israëlische mensenrechtengroep Peace Now zei in een recent rapport dat de Israëlische autoriteiten de percelen van de luchthaven beschouwen als een territorium van de staat, waar ze nederzettingenhuizen kunnen bouwen zonder land van Palestijnse eigenaren in beslag te nemen.



Volgens de NGO zijn delen van de luchthavengronden echter in privébezit van Palestijnse individuen. Het Israëlische plan omvat de sloop van tientallen Palestijnse huizen die in het gebied zijn gebouwd onder het voorwendsel van "gebrek aan bouwvergunningen".

De nieuwe Israëlische nederzetting zal worden gebouwd in de buurt van een Israëlisch industriegebied Atarot, dat ook op Palestijnse grond is gebouwd.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle Joodse activiteiten voor het bouwen van nederzettingen daar als illegaal.

