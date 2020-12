Marokko: Nieuw wetsvoorstel voor de opslag van ontvlambare materialen

In Marokko is een nieuwe wet in de maak om de opslag van ontvlambare materialen of andere gevaarlijke stoffen te reguleren

Volgens het nieuwe voorstel mogen gevaarlijke stoffen maximaal één week worden opgeslagen bij de douane en kan die termijn onder bepaalde voorwaarden met een week worden verlengd.

De aangescherpte regelgeving is bedoeld om een ramp zoals in de Libanese hoofdstad Beiroet te voorkomen. In de haven van Beiroet ontplofte begin augustus een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, heeft geleid tot grote verontwaardiging en gewelddadige protesten.

In Marokko werd vrijwel direct na de ramp begonnen met een grootschalige inventarisatie van alle partijen die explosieve of licht ontvlambare materialen verkopen of opslaan. Industrietreinen, opslagplaatsen, verwerkingsbedrijven, maar ook supermarkten en buurtwinkels werden verrast met inspectiebezoeken.



In een brief naar alle betrokken ministeries en gouverneurs schreef de Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit over de noodzaak van de inventarisatie van ontvlambare materialen in Marokko. De minister riep lokale autoriteiten op het vergunningsproces voor de verkoop en opslag van ontvlambare materialen aan te scherpen.

Het verzoek van de minister had ook betrekking op winkels die licht ontvlambare materialen (zoals gasflessen) opslaan en verkopen.

