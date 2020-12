De Jonge: aanmeldsysteem in ontwikkeling voor coronavaccinatie

Er komt een aanmeldsysteem voor mensen die zich willen laten vaccineren tegen corona.

Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een coronadebat op woensdag. Het systeem is bedoeld om 'spillage', het verloren gaan van vaccins, te voorkomen. Het aanmeldsysteem is nu in ontwikkeling, aldus De Jonge, en zal zo snel mogelijk worden ingevoerd.

Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zal ongeveer 10 tot 20 procent van de coronavaccins verloren gaan. Om te kunnen berekenen hoeveel mensen gevaccineerd kunnen worden, wordt ook rekening te houden met mensen die zich niet willen laten vaccineren.

De Jonge kondigde woensdag meer maatregelen aan om spillage te voorkomen. Zo zal het vaccineren voor een groot deel plaatsvinden op centrale locaties en worden eerst de medewerkers gevaccineerd in de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

