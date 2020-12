Kroongetuige Mocromaffia: advocaten 'medeschuldig' aan moord Wiersum

De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, Nabil B. , heeft donderdag op emotionele wijze betoogd dat de advocaten Nico Meijering en Inez Weski medeschuldig zijn aan de moord op zijn advocaat Derk Wiersum.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt een verhoor van B. plaats, door onder anderen Meijering. Na ongeveer twee uur schoot B. ongekend fel uit zijn slof. Volgens B. heeft onder anderen Meijering "lak" en "schijt" gehad aan zijn advocaten van destijds, onder wie Wiersum.

"U bent een lastercampagne tegen ze begonnen en hebt hen voor de bus gegooid." En intussen "keek die psychopaat vanuit Dubai mee", aldus B. Met 'die psychopaat' bedoelde hij Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo. Hij werd vorig jaar december in Dubai opgepakt.

De emoties bij B. liepen zo hoog op en de beschuldigingen in de richting van Meijering werden dermate grof dat de voorzitter van de rechtbank besloot de zitting te onderbreken, zodat iedereen weer even tot rust kon komen.



Dodenlijstje

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar in Amsterdam doodgeschoten. In maart 2018 werd de broer van Nabil B. doodgeschoten, kort nadat justitie de kroongetuigendeal had bekendgemaakt. Ook justitie kreeg donderdag onder uit de zak. B. zei dat hij het OM had "gesmeekt" om met die bekendmaking te wachten.

"Ik was er faliekant op tegen dat ze mijn zaak naar buiten zouden brengen. Er was een dodenlijstje online gekomen. Mijn familie zou kanonnenvoer worden. Niet doen, heb ik gezegd, het gaat uit de hand lopen, er gaan lijken vallen. Zes dagen na de bekendmaking is mijn broer vermoord. Ik heb gelijk gehad, mijn woorden zijn uitgekomen."



Het verhoor van B. vindt plaats op verzoek van Mohamed R., een gewezen vriend van de kroongetuige. Volgens B. zijn zij samen betrokken geweest bij meerdere liquidaties, die zijn gepleegd in opdracht van Taghi. R. wil aan de hand van het verhoor een verzoek tot opheffing van zijn voorarrest kunnen onderbouwen.

In tegenstelling tot eerdere procesdagen, zit kroongetuige B. nu wel in de zaal van de bunker, in een speciale box, waarbij hij alleen zichtbaar is voor de rechtbank, de officieren van justitie en de advocaten. Eerder verbleef hij met zijn advocaten op een geheime locatie en had hij via een videoverbinding contact met de zittingszaal.

