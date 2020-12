Armoede in Nederland neemt toe, maar minder zichtbaar door corona

algemeen 10 dec 17:22

De armoede in Nederland neemt toe door de coronacrisis. Dat is echter niet goed in beeld bij organisaties die armoede bestrijden, omdat er door de coronacrisis te weinig huisbezoeken worden afgelegd.

Ook wijzen thuiswerkende ambtenaren minder mensen door voor hulp bij financiële problemen. Digitale en telefonische contacten zijn voor deze groep niet ideaal, aldus het Armoedefonds. Het Armoedefonds heeft een peiling gedaan onder 1056 lokale armoedebestrijdingsorganisaties. Van die organisaties meldt 16 procent dat er minder vraag is naar hulp. Dat komt volgens hen omdat hulpverleners niet op bezoek gaan, terwijl juist bij huisbezoeken veel problemen zichtbaar worden. Daarnaast missen de hulpverleners contacten met mensen die mogelijk in financiële nood zijn doordat er geen sportactiviteiten of uitstapjes georganiseerd kunnen worden. Ook inloopochtenden zijn bijna overal doorgestreept.

Volgens het Armoedefonds heeft 46 procent van de lokale organisaties in het laatste halfjaar de hulpvraag zien stijgen. Vooral alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen komen in de problemen, onder andere omdat de gezinsleden veel meer thuis zijn. Er wordt het vaakst een beroep gedaan op voedselbanken. 82 procent van de hulporganisaties denkt dat het aantal armoedegevallen de komende maanden verder zal stijgen, met name onder zzp'ers. In de grote steden heeft nu al een op de drie mensen moeite om de rekeningen te betalen. © ANP 2020