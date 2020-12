BREAKING: Trump: Marokko normaliseert relatie met Israël

Marokko en Israël knopen volledige diplomatieke relaties aan, kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan op Twitter.

De VS zullen de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkennen, voegde hij eraan toe. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan gingen eerder dit jaar al diplomatieke relaties aan met Israël als uitvloeisel van het omstreden en uiterst onevenwichtige Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century'. "Weer een HISTORISCHE doorbraak vandaag", aldus Trump op Twitter.

Marokko erkende de Verenigde Staten in 1777, dus het is passend dat de VS de soevereiniteit van dat land over de Westelijke Sahara erkent, aldus Trump.

Geruchten over de barterdeal tussen de VS, Israël en Marokko doken begin dit jaar al op maar werden door Marokko hardnekkig ontkend. De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita deed de berichtgeving af als "Israëlische geruchten" en spoorde Marokkanen aan "niet Palestijnser te zijn dan de Palestijnen".



Op geruchten dat Israël de VS had aangespoord een consulaat te openen in de zuidelijke regio Laayoune werd door beiden landen niet gereageerd. Ter gelegenheid van de betrekkingen tussen de Marokko en de VS zijn de Amerikanen echter wel onlangs begonnen met de bouw van een ultramodern nieuw consulaat in het stadscentrum van Casa-Anfa. Het immense bouwproject levert 300 directe banen op en zorgt voor een financiële injectie van $ 100 miljoen.

Consulaten in Laayoune en Dakhla

Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse ambassades en consulaten in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



In de afgelopen maanden hebben de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune. In Dahkla opende Gambia, Guinee, Djibouti en Liberia een consulaat. Consulaten van Jordanië en Bahrein zullen binnenkort worden ingehuldigd.

Sahara

De Sahara, een groot gebied in het zuiden van Marokko, werd tot 1975 bezet door Spanje en is al meer dan vier decennia het onderwerp van geschillen tussen Marokko en het door Algerije gesteunde Polisario-front.



Sinds 1991 is er een door de Verenigde Naties bereikte wapenstilstand van kracht tussen Polisario en Marokko, waarop de VN-macht MINURSO toezicht houdt. Onlangs ontstonden er schermutselingen nabij de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.

Vrijdag 13 november hebben de Marokkaanse strijdkrachten (FAR) een wegblokkade opgeheven op de enige route die de twee landen met elkaar verbindt. De inzet van het leger was nodig omdat gewapende Polisario-rebellen de grensovergang van El Guerguerate al wekenlang blokkeerden.



De VN heeft Polisaro meermaals opgeroepen de Marokkaans-Mauritaanse grensovergang met rust te laten en het personen-, en goederenverkeer niet te hinderen. De oproepen resulteerden echter in nieuwe provocaties vanuit Polisario.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in oktober 53 schendingen door het Polisario Front opgesomd in zijn jaarverslag over de Marokkaanse Sahara. Het betreft 13 algemene schendingen en 40 schendingen van de bewegingsvrijheid.

Enkele dagen voor de militaire operatie dreigden de Polisario-separatisten Marokko met een gewapende strijd nadat koning Mohammed VI de provocaties van Polisario had veroordeeld en het leger had geïnstrueerd naar de grensstreek te trekken.

