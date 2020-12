'Mogelijk drie weken lockdown in Duitsland'

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil dat er direct een nieuwe lockdown komt in Duitsland vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen.

Hij vindt dat er niet gewacht moet worden tot na kerst. Seehofer zei tegen het weekblad Der Spiegel dat een lockdown de enige manier is om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen. "Als we wachten tot kerst, hebben we nog een maand last van de hoge besmettingsaantallen."

De minister zegt dat de maatregelen die nu van kracht zijn, niet streng genoeg zijn. "Het ligt niet aan de discipline van de Duitsers, maar aan de ontoereikende maatregelen." Vrijdag en zondag wordt er overlegd door de landelijke regering en de zestien deelstaten.

Detailhandel op slot

De burgemeester van Berlijn, Michael Müller, zit het overleg vrijdag voor. Hij rekent op een strenge lockdown van drie weken. Volgens Müller moet de detailhandel voor een belangrijk deel dicht, omdat winkelende mensen een groot besmettingsgevaar zijn. Müller wil ook dat de lockdown voor de kerstdagen, op 20 december, al ingaat en niet, zoals in de Duitse politiek eerder werd gesuggereerd, pas na de kerst.



De sociaaldemocratische burgemeester spreekt over een nationale lockdown en verwacht van deelstaten met lage besmettingscijfers dat ze ook meedoen, omdat er sprake zou zijn van een nationale crisis.

In de Bondsrepubliek bepalen de deelstaten vooral zelf hoe ze het virus bestrijden. Het leidt vaak tot onenigheid en veel verschillende maatregelen. De deelstaat Baden-Württemberg gaat bijvoorbeeld op eigen houtje zelf strenge beperkingen opleggen aan de bevolking, zoals een nachtelijk uitgaansverbod.



Deelstaatpremier Winfried Kretschmann zei vrijdag, zonder de bijeenkomst van de deelstaatpremiers van zondag af te wachten, dat Baden-Württemberg na de kerst tot zeker 10 januari op slot gaat.

Hij kondigde ook aan met aangrenzende deelstaten Beieren, Hessen en Rijnland-Palts te gaan praten over gezamenlijke maatregelen, als een federale aanpak uitblijft.

