Handelsminister: Marokkaanse industrie is hersteld van coronacrisis

De Marokkaanse industrie doet het goed en lijkt hersteld te zijn van de coronacrisis

Dat zei de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy woensdag tijdens de 94e Carrefour Diplomatique-bijeenkomst.

Tijdens het event presenteerde Elalamy de industriële strategie van Marokko om de coronacrisis het hoofd te bieden. Elalamy merkte op dat de Marokkaanse industrie in juli terugkeerde naar het normale niveau en dat zelfs de maandelijkse groeipercentages van 2019 werden overschreden.

"In augustus 2020 lieten alle industriële sectoren hogere groeicijfers optekenen dan in dezelfde periode in 2019", zei Elalamy. Volgens de handelsminister is de luchtvaartsector de enige die een daling registreerde (-14%).



Het herstel van de sector zal de maanden van lage activiteit tijdens de lockdown echter nooit meer goed kunnen maken. De jaarlijkse groei van de industriële sector in Marokko zal daarom in 2020 lager zijn dan in 2019.

"De duurzaamheid van de nationale industriële strategie helpt niet alleen om de strategie te behouden maar ook om deze aan te passen als omstandigheden veranderen", legt hij uit. De handelsminister gaf als voorbeeld de Marokkaanse automobielsector die momenteel een groot deel van de Marokkaanse industrie vertegenwoordigt. De sector heeft alle verwachtingen overtroffen dankzij de industriële strategie van de regering.



Elalamy herinnerde eraan dat Marokko de doelstelling had om tegen 2023 een half miljoen nieuwe banen te creëren in de automobielsector en 600.000 voertuigen per jaar te produceren. De doelstellingen werden echter eind 2019 al overtroffen, vier jaar eerder dan gepland.

In 2019 had de automobielsector in Marokko 505.000 mensen in dienst en produceerde 700.000 voertuigen. De Marokkaanse auto-export heeft zelfs de fosfaatexport overtroffen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Marokko.

