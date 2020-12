Agadir: Zweed op luchthaven gearresteerd met 1600 reptielen

Op de luchthaven van Agadir is een Zweedse man opgepakt nadat hij had geprobeerd ruim 1.600 reptielen het land uit te smokkelen.

De Zweedse toerist had de reptielen verborgen in souvenirs en traditionele Marokkaanse handwerken, meldt dagblad Al Akhbar donderdag.

De man heeft tijdens zijn verblijf in Tiznit de reptielen verzameld om ze door te verkopen in zijn land, waar de vraagprijs van de reptielen kan oplopen tot wel € 350 per exemplaar.

De douane heeft de reptielen en de geïmproviseerde 'schuilplaatsen' in beslag.

