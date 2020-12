Oman: Visumvrijstelling voor Marokkanen

Marokkaanse burgers hebben geen visum meer nodig voor een reis naar Oman.

Dat heeft sultanaat van Oman donderdag aangekondigd. Marokkaanse burgers worden vrijgesteld van inreisvisa bij een verblijf van maximaal 10 dagen.

De vrijstelling geldt voor ruim 100 andere landen en is bedoeld om het toerisme in het land te ondersteunen. Reizigers moeten echter wel aantonen te beschikken over een hotelreservering, ziektekostenverzekering en retourticket.

Vorige week maakte het sultanaat bekend dat het weer toeristenvisa zal verlenen aan bezoekers op reizen georganiseerd door hotels en reisbureaus. De Golfstaat heeft in oktober de internationale vluchten hervat voor nationale burgers, ingezetenen en buitenlandse werknemers.



De Omaanse autoriteiten willen meer internationale reizigers trekken om de rol van de toeristische sector te versterken. Getroffen door de coronacrisis overweegt Oman zijn inkomstenbronnen te diversifiëren nadat zowel nationale als grensoverschrijdend toerisme een historisch dieptepunt registreerde.

De financiële problemen in het land werden nog eens verergerd als gevolg van de uitzonderlijk lage olieprijs. In het beleidsplan 'Oman Vision 2040' streeft het Sultanaat er naar om het aantal buitenlandse reizigers te verhogen met minstens 6%.

