Macron presenteert controversiële wet tegen 'islamistisch extremisme'

Buitenlandse financiering van islamitische organisaties wordt aan banden gelegd en meer moskeeën moeten zich registreren als gebedshuis in plaats van vereniging

De Franse regering komt met nieuwe wetgeving om "islamistisch terrorisme" in het land tegen te gaan. President Emmanuel Macron richt zijn pijlen vooral op radicalisering op scholen, het internet en in Islamitische gebedshuizen.

Zo zijn moskeeën voortaan verplicht te erkennen dat ze zich aan de Franse wet houden en moeten zij buitenlandse financiers bekendmaken. Als een instelling meer dan 10.000 euro aan buitenlandse financiering krijgt, moet deze dit melden.

De woorden 'islam' en 'moslim' worden niet genoemd in de wet maar de Franse regering is er van overtuigd dat de belangrijkste "separatistische dreiging" komt van extremistische moslims. "We treden niet op tegen de islam of tegen moslims. We richten ons op fanatici, op extremisten die hun religieuze wetten willen opleggen.", aldus premier Jean Castex.



Ook vindt Frankrijk het onwenselijk dat veel moskeeën niet als zodanig geregistreerd zijn bij de overheid.

Begin deze maand wees de Franse regering 76 moskeeën aan als bronnen van separatisme en extremisme. Premier Jean Castex stelt echter dat de wet niet tegen de islam gericht is, maar tegen elke overtuiging die de seculiere Franse staat bedreigt. Onder separatisme valt elk streven om religie belangrijker te maken dan de wet. "Vandaag is het vooral radicaal islamisme dat we met alle middelen willen bestrijden", benadrukte Castex.



Frankrijk wil school verplichten voor kinderen vanaf drie jaar en wil daarmee voorkomen dat clandestien islamitisch onderwijs vat krijgt op kinderen. Ook wordt privéonderwijs voor hele jonge kinderen afgeschaft.

Wie polygaam is mag niet meer in Frankrijk wonen en om gedwongen huwelijken tegen te gaan moeten huwelijkspartners vooraf afzonderlijk van elkaar een gesprek voeren met een ambtenaar.



Daarnaast kan een arts die een vrouw een 'maagdelijkheidsverklaring' geeft een geldboete of gevangenisstraf krijgen. In sommige kringen eist men zo'n verklaring voorafgaand aan een huwelijk.

Islamofobie

Mensenrechtengroepen stellen dat de omstreden wet leidt tot nog meer discriminatie van Franse moslims. Diverse maatregelen treffen namelijk niet alleen extremisten maar vooral islamitische organisaties die binnen de wet opereren.

Het Collectief Tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) is op last van de overheid al ontmanteld. Het Council on American-Islamic Relations, de grootste islamitische lobby in de Verenigde Staten, heeft het CCIF inmiddels onderdak aangeboden.

