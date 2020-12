Brandstichter AZC in Limburgse Bilden is extreemrechtse KKK-fanaat

buitenland 11 dec 19:40

De twee verdachten van de brandstichting in het asielzoekerscentrum (AZC) van Grote-Spouwen (Bilzen) moeten dan toch in de cel blijven. De man die verdacht wordt van brandstichting bij het asielzoekerscentrum in Bilzen "treiterde zijn Afrikaanse buren in een Ku Klux Klan-gewaad" https://nieuws.marokko.nl/59794/brand-asielzoekerscentrum-belgische-bilzen-aangestoken/

Het parket van Limburg tekende hoger beroep aan nadat de raadkamer in Tongeren vanmorgen had beslist om de verdachten onder voorwaarden vrij te laten. In november 2019 brak hevige brand uit in het toekomstig AZC dat onderdak zou krijgen in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé. Er vielen geen gewonden maar de materiële schade na de brand was enorm. In het AZC was plek voor 140 asielzoekers. Uit onderzoek bleek al snel dat de brand was aangestoken. Het parket meent aanwijzingen te zien dat de 60-jarige man en zijn partner betrokken zouden zijn bij de brandstichting. Beide verdachten ontkennen stellig enige betrokkenheid.

De man uit Zutendaal staat bekend om zijn extreemrechtse sympathieën. De man "treiterde zijn Afrikaanse buren in een Ku Klux Klan-gewaad", zeggen buren tegen Belgische media. Eind september viel de man op met zijn pick-up tijdens een protest-autokaravaan van Vlaams Belang. Op de kofferbak prijkten een adelaar, een SS-symbool en een nazislogan. De eigenaar van het voertuig bleek nauw betrokken bij extreemrechtse groeperingen zoals Voorpost. © MAROKKO.NL 2020