VS opent binnenkort consulaat in Dakhla

De Verenigde Staten hebben aangekondigd een consulaat te willen openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

Dat heeft Amerikaanse president Donald Trump donderdag bekend gemaakt tijdens een telefoongesprek met koning Mohammed VI.

Tijdens het gesprek maakte Trump bekend een ​​presidentieel decreet uit te zullen vaardigen waarin de soevereiniteit van Marokko over de Sahara wordt erkend. In ruil daarvoor zal Marokko de betrekkingen met Israël normaliseren.

In de verklaring van het Koninklijk Kabinet meldde de monarch dat de bilaterale betrekkingen tussen Tel Aviv en Rabat zo snel mogelijk zullen worden hervat.



Marokko "zal werken aan de heropening van verbindingskantoren in de twee landen, zoals in het verleden jarenlang het geval was, tot 2002.", aldus de verklaring. Het zal binnenkort bijvoorbeeld mogelijk zijn om rechtstreeks te vliegen tussen Israël en Marokko. Ook zullen de betrekkingen moeten leiden tot innovatieve relaties op economisch en technologisch gebied.

De koning concludeerde dat de normalisatie geen afbreuk doet aan de aanhoudende inzet van Marokko om de rechtvaardige Palestijnse zaak te blijven verdedigen. Marokko blijft voorstander van een tweestatenopossing.



Golfcrisis De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan gingen eerder dit jaar al diplomatieke relaties aan met Israël als uitvloeisel van het omstreden en uiterst onevenwichtige Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century'.

Koning Mohammed VI sprak de hoop uit dat de voorgenomen betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten zullen leiden tot het "bereiken van de gewenste verzoening in de Golf".



De koning zei dat de ontwikkelingen zullen bijdragen tot het creëren van veiligheid en stabiliteit in de Arabische Golfregio en tot het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling ten behoeve van alle volkeren van de Arabische regio.

De Golfcrisis dateert uit 2017 toen een door Saoedi-Arabië geleide coalitie besloot een blokkade tegen Qatar te lanceren. De coalitie, bestaande uit de VAE, Bahrein en Egypte, beschuldigde Qatar van het financieren van terrorisme.

Doha heeft de aantijgingen altijd stellig ontkent en veroordeeld.

