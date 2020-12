Netanyahu bedankt Mohammed VI voor normalisatie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft koning Mohammed VI bedankt voor het recente besluit om de banden met Israël te normaliseren.

In aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman zei Netanyahu: "Ik heb altijd geloofd dat deze historische dag zou komen, ik heb er altijd voor gewerkt."

Netanyahu bedankte eerst de Amerikaanse president Donald Trump voor "zijn buitengewone inspanningen" die hebben geleid tot de normalisatieovereenkomsten tussen Israël en een aantal Arabische landen. "Het licht van de vrede op deze Chanoeka-dag heeft in het Midden-Oosten nooit helderder geschenen dan vandaag", zei Netanyahu.

De Joodse premier bedankte vervolgens koning Mohammed VI voor "het nemen van deze historische beslissing om historische vrede tussen ons te brengen." Netanyahu zei dat de koningen en het volk van Marokko altijd "geweldige vriendschappen" hebben getoond met de Joodse gemeenschap.

"De mensen van Marokko en het Joodse volk hebben een warme relatie gehad in de moderne tijd", zei Netanyahu daarmee herinnerend aan Marokko's geschiedenis van religieuze tolerantie.



"Honderdduizenden Marokkaanse Joden kwamen naar Israël en ze vormden een menselijke brug van sympathie, respect, genegenheid en liefde tussen onze twee landen en onze twee volkeren" vervolgde hij. "Ik denk dat dit het fundament is waarop we deze vrede nu kunnen bouwen."

Normalisatie Marokko en Israël normaliseren de diplomatieke relaties in een deal waarbij ook de Amerikaanse president Donald Trump betrokken is. Dat meldde Trump donderdag via Twitter. De Verenigde Staten erkennen in ruil voor de aangehaalde banden de soevereiniteit van Marokko over de Sahara.



Volgens de overeenkomst zullen Marokko en Israël consulaten openen en rechtstreekse vluchten uitvoeren. Marokko wilde alleen de banden met Israël aanhalen als de Verenigde Staten de Westelijke Sahara zou erkennen als Marokkaans grondgebied, meldt persbureau Reuters.

De politieke afscheidingsbeweging Polisario die onafhankelijkheid wil voor het gebied laat weten de beslissing van de VS "ten zeerste te betreuren".

