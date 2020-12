VS maken zich op voor grootschalige distributie Pfizer-vaccin

De Verenigde Staten maken zich op voor de grootschalige distributie van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Transportbedrijven, overheden, het leger en ziekenhuizen spelen allemaal een rol bij die mega-operatie, berichten Amerikaanse media. In een week tijd worden naar verwachting ongeveer 3 miljoen doses van het vaccin gedistribueerd, bericht The New York Times.

Die zijn volgens de krant bedoeld voor zorgpersoneel en bewoners van verpleeghuizen. Het middel zal gratis worden verstrekt.

Staten en sommige grote steden hebben bij de landelijke overheid lijsten aangeleverd met de locaties waar het vaccin kan worden afgeleverd. Het gaat vooral om ziekenhuizen. Het middel moet bij zeer lage temperaturen worden bewaard. Dat betekent dat het niet overal opgeslagen kan worden.



Ook het transport vormt een uitdaging. Vrachtvoerders en luchtvaartmaatschappijen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor die mammoetoperatie. Het vaccin wordt vervoerd in speciale dozen met zogenoemd droogijs. De temperatuur wordt tijdens het transport naar ziekenhuizen doorlopend gecontroleerd.

Locatietracker

In de verpakking zit ook apparatuur verwerkt waarmee de locatie van de lading wordt gevolgd. Transportbedrijven als FedEx en UPS hebben naar verluidt speciale commandocentra opgezet om de transportoperatie te monitoren.



De VS hebben een deal gesloten voor de aankoop van 100 miljoen Pfizer-vaccins. Daarvan moet volgens Amerikaanse media dit jaar ongeveer een kwart worden afgeleverd.

De minister van Volksgezondheid van Pennsylvania zei dat het een "hercules-achtige inspanning" zal vereisen om het middel te distribueren en Amerikanen op grote schaal in te enten. "Zoiets heeft ons land nog nooit meegemaakt" .

