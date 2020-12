El Ghazi bezorgt Villa zege op Wolves met penalty in blessuretijd

Anwar El Ghazi heeft Aston Villa een overwinning bezorgd in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

De oud-aanvaller van Ajax benutte diep in blessuretijd een strafschop: 0-1. El Ghazi was een kwartier voor tijd ingevallen voor een andere voormalig Ajacied, Bertrand Traoré. Het was pas zijn eerste doelpunt in de Premier League van het seizoen.

In totaal werden er in het harde duel dertien gele kaarten gegeven. Douglas Luiz kreeg namens Aston Villa in de 85e minuut zijn tweede gele kaart en de thuisploeg speelde de laatste seconden van het duel ook met tien man na de tweede gele kaart voor João Moutinho.

Voor Aston Villa was het de zesde zege van het seizoen. De ploeg van El Ghazi passeerde de Wolves op de ranglijst en staat nu achtste. Wolverhampton Wanderers staat elfde.

© ANP 2020