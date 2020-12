FDA waarschuwt allergiepatiënten voor vaccinatie van Pfizer

De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA waarschuwt mensen met allergieën voor het coronavaccin van Pfizer-BioNTech.

Patiënten die ernstige allergische reacties krijgen van ingrediënten van het vaccin moeten hem niet nemen. En als mensen een allergische reactie krijgen bij de eerste prik moeten ze de tweede niet nemen, adviseert de dienst.

Ten aanzien van zwangere vrouwen komt de FDA niet met een waarschuwing. "Er deden niet genoeg zwangere vrouwen mee aan de tests, of vrouwen die tijdens de tests zwanger werden, om het te weten en daar iets over te kunnen zeggen", aldus de FDA. Mensen moeten dat bespreken met hun behandelend artsen.

De waakhond ontkende dat zij het vaccin te snel heeft goedgekeurd onder politieke druk vanuit het Witte Huis. De baas van de FDA, Stephen Hahn, weersprak berichten dat er zou zijn gedreigd met ontslag als het vaccin niet meteen zou worden toegelaten.

Maandag worden de eerste mensen in de VS gevaccineerd met het middel van Pfizer-BioNTech. "De verwachting is dat maandag het vaccin op 145 plekken aankomt, op nog eens 425 andere plekken op dinsdag en de laatste 66 plekken op woensdag; waarmee de eerste lading van het Pfizer-BioNTech is verspreid", aldus de verantwoordelijke man voor het uitrollen van de vaccinatiecampagne, generaal Gus Perna.

