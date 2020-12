Marokko: Amerikanen investeren $2,5 miljard in windpark en datacentrum Dakhla

Het Amerikaanse Soluna Technologies gaat een 900 MW ​​windpark bouwen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla

Het zogenaamde Harmattan-project werd in 2018 aangekondigd en bestaat behalve uit het windpark ook uit een groot datacentrum. Het 11.313-hectare grote windpark zal energie leveren aan het datacentrum dat zich gaat toespitsen op collocatie voor blockchain-netwerken.

Het project vergt een investering van $ 2,5 miljard en zal meer dan 400 hooggekwalificeerde banen creëren. "Het Harmattan-windparkproject in Dakhla zal Marokko in staat stellen een echt technologisch knooppunt te worden en om de ontwikkeling van de blockchain-industrie te promoten", zei Soluna-CEO John Belizaire tijdens een webinar woensdag.

Belizaire benadrukte dat het datacentrum voldoet aan het voornemen van koning Mohammed VI om de zuidelijke provincies te ontwikkelen en daarbij uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare energie uit wind- of getijdenturbines.

Volgens John Belizaire wordt blockchaintechnologie op grote schaal geadopteerd door enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld, waaronder JP Morgan Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, Inc, CME en Intercontinental Exchange.



Het project zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot meer investeringen door technologische bedrijven en financiële instellingen.

Solune kreeg in oktober 2018 het groene licht van regionale autoriteiten en het Ministerie van Energie. Een uitbreiding van de grond die aan het project was toegewezen werd in februari 2020 goedgekeurd.



"Na de voltooiing van de milieustudies zullen we medio 2021 beginnen met de financiering en pre-bouwactiviteiten", zei Belizaire. Het immense project wordt naar verwachting binnen zes jaar afgerond.

"Soluna zal 1% van de inkomen schenken aan sociale projecten ten behoeve van de lokale bevolking", zei Belizaire. Het Amerikaanse bedrijf heeft toegezegd geld te pompen in de infrastructuur rondom het windpark en datacentrum.

Ook gaat het bedrijf regionale onderwijsinstellingen, klinieken en recreatiecentra financieren.

