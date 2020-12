'Amerikaanse en Israëlische multinationals willen zich in Marokko vestigen'

marokko 12 dec 20:01

Meerdere Amerikaanse en Israëlische bedrijven hebben laten weten te willen investeren in Maroko, met name in de zuidelijke regio's.

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy. Volgens de minister gaat het de Amerikaanse en Israëlische multinationals vooral om investeringen in hernieuwbare energiebronnen. De handelsminister verwelkomde dan ook het recente besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om een consulaat te bouwen in Dakhla en daarmee de soevereiniteit van Marokko over de Sahara te erkennen. De komst van het Amerikaanse consulaat is volgens Elalamy een goed voorteken voor de verdere ontwikkeling van het Amerikaans-Marokkaanse partnerschap.

Volgens Elalamy kan Marokko daardoor toegang krijgen tot alle innovatieoctrooien die het land rijk is. Het gaat om terreinen waar Marokko nog een inhaalslag in moet maken, zoals telecom, lucht- en ruimtevaarttechnologieën, cybersecurity en medische innovaties. De minister verwelkomde ook de hervatting van de betrekkingen tussen Marokko en Israël. Sinds de aankondiging van de voorgenomen normalisatie heeft Elalamy "telefoontjes ontvangen" van verschillende grote gerenommeerde Israëlische instellingen die een bezoek aan Marokko willen organiseren om eventuele samenwerkingsgebieden te verkennen.

Het gaat volgens de minister in vrijwel alle gevallen om Marokkaanse joden die gehecht zijn aan hun vaderland Marokko en bereid zijn te investeren in het koninkrijk. "We hebben sterke economische assen te ontwikkelen met Israël", zei de minister. Volgens Elalamy beschikt de Joodse staat over "echte knowhow".