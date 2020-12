Kroonprins Abu Dhabi blij met voorgenomen normalisatie Marokko en Israël

Kroonprins van Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MbZ) is blij met het voornemen van Marokko om de betrekkingen met Israël te hervatten.

Dat heeft de kroonprins woensdag in een telefoongesprek laten weten aan koning Mohammed VI, meldt persbureau Emirati News Agency (WAM).

Ook is Bin Zayad blij dat Washington een consulaat gaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla en daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara erkent.

Kroonprins Bin Zayed ontving een telefoontje van koning Mohammed VI waarin de twee staatshoofden de "broederlijke betrekkingen" tussen Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bespraken.



Volgens Bin Zayed zullen de recente ontwikkelingen "bijdragen aan de consolidatie van de inspanningen en de gemeenschappelijke zoektocht naar stabiliteit, welvaart en vrede in de regio".

Koning Mohammed VI bedankte Bin Zayed voor zijn steun aan Marokko en de langdurige betrekkingen tussen Marokko en de Emiraten. De monarch en de kroonprins hebben elkaar begin dit jaar voor het laatst ontmoet in Marokko.



De Emiraten gingen Marokko dit jaar voor en besloten in augustus de betrekkingen met Israël te normaliseren. De VAE en Israël ondertekenden in september door de VS gesponsorde Abraham-akkoorden.

Snel daarna volgden ook Bahrein en Soedan. De twee landen sloten diplomatieke relaties aan met Israël als uitvloeisel van het omstreden en uiterst onevenwichtige Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century'.

