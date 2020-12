Rusland niet blij met Amerikaanse erkenning Marokkaanse sahara

Rusland heeft zich kritisch uitgelaten over het besluit van de Verenigde Staten om de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara te erkennen.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov noemde de zet "een schending van het internationaal recht" en beweerde dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump de VN schoffeert door resoluties van VN-Veiligheidsraad naast zich neer te leggen.

Marokko en Israël normaliseren de diplomatieke relaties in een deal waarbij ook de vertrekkende Amerikaanse president betrokken is. De VS erkennen in ruil voor de aangehaalde banden de soevereiniteit van Marokko over de Sahara.

Bogdanov liet zich wel positief uit over het voornemen van Marokko om de betrekkingen met de Joodse staat te hervatten. Volgens de Amerikaanse overeenkomst zullen Marokko en Israël consulaten openen en rechtstreekse vluchten uitvoeren.



Bogdanov zei dat Moskou gelooft dat het aangaan van relaties noodzakelijk is om banden aan te knopen, vooral omdat de betrekkingen tussen Marokko en Israël er altijd zijn geweest. "Marokko kent een grote joodse gemeenschap en de historische en menselijke contacten zijn altijd bewaard gebleven.", aldus Bogdanov.

Onder het bewind van Donald Trump werd Marokko het vierde land in MENA-regio dat in de afgelopen maanden de oprichting of hervatting van diplomatieke betrekkingen met Israël aankondigde. De Emiraten, Bahrein en Soedan gingen Marokko voor.

