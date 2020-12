Armenië en Azerbeidzjan verwijten elkaar schending wapenstilstand

Armenië en Azerbeidzjan verwijten elkaar de wapenstilstand in en rond de omstreden regio Nagorno-Karabach te hebben gebroken.

Bij gevechten in de regio zijn in de afgelopen weken vier Azerbeidzjaanse soldaten omgekomen, meldde Bakoe zondag. De Armeense autoriteiten claimen dat zes van hun soldaten gewond zijn geraakt in een Azerbeidzjaanse aanval zondag.

De Azerbeidzjaanse regering stelt dat de schermutselingen, waarbij ook twee soldaten gewond raakten, plaatsvonden in gebied dat onder controle van de Azeri's viel als gevolg van de vredesdeal van 10 november en daarvoor in handen was van Armeniërs.

Het ministerie van Defensie in Bakoe stelt dat het vrijdag en zaterdag een operatie uitvoerde om de vijandelijke troepen die verantwoordelijk zijn voor de aanval, te vernietigen of weg te jagen.



Jerevan stelt dat het meerdere pogingen van Azerbeidzjan om het grondgebied van de Armeense rebellenregering van Nagorno-Karabach binnen te dringen, heeft verijdeld. "De provocaties van Azerbeidzjan zijn vandaag doorgegaan", stelt het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De Russische vredesmacht in het conflictgebied heeft geen meldingen gedaan van grootschalige gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wel meldden de Russen dit weekend dat er één schending van de wapenstilstand heeft plaatsgevonden.

