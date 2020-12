'Aanvullende maatregelen nodig in Nederland na instellen lockdown Duitsland'

Nu Duitsland heeft besloten dat vanaf woensdag een lockdown geldt in dat land, kan Nederland niet achterblijven en zijn aanvullende maatregelen nodig.

Dat stelt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Het is mijns inziens onvermijdelijk dat we ons in Nederland ook bezinnen op aanvullende maatregelen. Het verschil met Duitsland wordt anders te groot", aldus Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen.

"Wij adviseren onze inwoners dringend, net zoals de voorbije weken, om drukte te vermijden en op rustige tijden en zo mogelijk online bij lokale winkeliers te kopen. Onze oosterburen zouden dan wel naar ons land kunnen komen om hun kerstinkopen te doen. Dat is niet uit te leggen en ongewenst. Uiteraard is het aan het kabinet om te beslissen over aanvullende maatregelen."

Een woordvoerster van Bruls kon niet zeggen aan wat voor soort maatregelen hij dacht.

