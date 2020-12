'Groot deel winkels vrijwel zeker dicht'

Het kabinet broedt op de sluiting van niet-essentiële winkels in de strijd tegen het coronavirus, bevestigen ingewijden berichtgeving in diverse media.

Welke vorm de sluiting heeft, welke winkels er precies onder gaan vallen, wanneer de maatregel ingaat en hoe lang die zal duren, wordt nu uitgezocht. Levensmiddelenzaken blijven in ieder geval open.

Het kabinet heeft haast, zo bleek zondag uit het Catshuisberaad. Aanleiding zijn de oplopende besmettingscijfers. Afgesproken is dat een flink aantal ministers maandag weer bijeenkomt voor crisisoverleg. Daarna zal een extra ministerraad besluiten over meerdere opties die op tafel liggen.

Het kan weer gaan om gelegenheden als bioscopen, dierentuinen en zwembaden die in november ook enige tijd de deuren dicht moesten houden. Ook zouden scholen langer dicht kunnen blijven door een verlenging van de kerstvakantie, vooraf of aan het eind. Het kan nog alle kanten op, zeggen ingewijden, die benadrukken dat er nog geen enkel besluit is genomen.



Persconferentie

Waarschijnlijk zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekendmaken.

Het kabinet kijkt bij afweging voor de extra maatregelen ook naar Duitsland, waar op 16 december een forse lockdown van kracht wordt. Ook daar gaan de meeste winkels dicht. Het kabinet wil ook voorkomen dat Duitsers in Nederland komen shoppen.

