Celstraffen tot vijf jaar voor verdachten Rolexbende

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen van 40 maanden tot vijf jaar opgelegd in de zaak van de 'Rolexbende', die onder anderen Estelle Cruijff heeft beroofd.

De verdachten zouden verspreid over een paar jaar vooral Amsterdam-Zuid als 'jachtgebied' hebben gebruikt, op zoek naar de peperdure uurwerken. Slachtoffers werden op straat veelal met extreem geweld te grazen genomen, soms met ernstige verwondingen als gevolg.

"Slachtoffers werden onverhoeds van achteren aangevallen, waarbij geweld niet werd geschuwd", aldus de rechtbank. Veel slachtoffers kampen nog steeds met de fysieke of geestelijke gevolgen.

"Ze verkeerden in de veronderstelling te worden neergeschoten. U heeft geen idee wat de impact is van de berovingen. De slachtoffers hebben letterlijk doodsangsten uitgestaan. Die waren voor u kennelijk niet van belang in uw jacht op het snelle geld."



TBS

Tegen verdachten Mourad B. (29) uit Amsterdam en Mounir C. (25) eiste het OM in oktober zes jaar en tbs. De rechtbank legde hen geen tbs op. Mounir C. krijgt vijf jaar cel. De rechtbank kan niet met voldoende zekerheid vaststellen dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft, wat een voorwaarde is voor het opleggen van een tbs-maatregel. Mourad B. kreeg vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk.

Tegen Oussama A. (20) was zeven jaar geëist. Hij krijgt van de rechtbank een celstraf van 40 maanden, waarvan 20 voorwaardelijk. De straf valt lager uit, omdat hij op sommige punten van de tenlastelegging werd vrijgesproken.



Ernstig gewond

Een van de slachtoffers van de Rolexbende is René van Dam. De vader van presentatrice Nicolette van Dam werd vorig jaar op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid beroofd. Op bewakingsbeelden is zien is hoe hij van achteren met een enorme klap werd neergeslagen en op de grond viel.

Van Dam raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. Hij heeft aangegeven dat de overval zijn leven heeft "verwoest". Binnenkort wacht hem nog een neusoperatie. "Zijn gezicht voelt aan alsof het niet van hem is", hield de voorzitter van de rechtbank de verdachten voor.



De 18-jarige Imran el K. uit Amsterdam hoorde vorige maand zes jaar cel tegen zich eisen. De rechtbank vindt echter dat bij hem jeugdstrafrecht van toepassing is, omdat hij tijdens de roofovervallen zeventien jaar was.

"Het is niet wenselijk dat u teruggaat naar de jeugdgevangenis", aldus de rechtbank. in plaats daarvan is El K. een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd, bestaande uit een langdurige behandeling van twaalf maanden.

