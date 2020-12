Eerste Amerikanen worden gevaccineerd tegen coronavirus

In de Verenigde Staten worden maandag de eerste burgers gevaccineerd tegen het coronavirus. De eerste lichting vaccins komt dan naar verwachting aan op 145 plekken in het land.

In een week tijd worden in de VS naar verwachting 3 miljoen vaccins gedistribueerd. Naar verwachting komt een deel van de eerste lichting vaccins dinsdag op 425 andere plekken aan en woensdag op de laatste 66 plekken.

De vaccins die worden toegediend zijn ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech. Het vaccin werd vrijdag goedgekeurd door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA.

Het middel zal volgens The New York Times als eerste worden verstrekt aan zorgpersoneel en bewoners van verpleeghuizen, maar uiteindelijk gaan de overheden van de afzonderlijke staten erover wie als eerste wordt ingeënt. De vaccins worden gratis verstrekt.



De Verenigde Staten zijn vooralsnog van alle landen het hardst getroffen door de coronapandemie. Het land telt volgens officiële cijfers zowel het hoogste aantal vastgestelde besmettingen als de meeste sterfgevallen als gevolg van Covid-19.

Het dodelijke longvirus werd in de VS al bij meer dan 16 miljoen mensen vastgesteld en is bijna 300.000 personen fataal geworden.

© ANP 2020