Controle grote gemeenten niet intensiever na aankondigen lockdown

Rotterdam en Den Haag hebben maandag geen extra veiligheidsmaatregelen genomen, na het nieuws dat niet-essentiële winkels vermoedelijk na maandag hun deuren moeten sluiten.

Verwacht wordt dat het kabinet maandagavond bekendmaakt dat winkels zeker een maand lang dicht zullen blijven om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Gevreesd wordt daarom voor grote drukte maandag in de binnensteden en winkelcentra. "We monitoren heel strak en nemen voorlopig nog geen extra maatregelen", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Ook Utrecht houdt de drukte nauwgezet in de gaten. In de Domstad is maandagmiddag volgens een woordvoerster "iets meer toeloop" naar de binnenstad. Daarom zijn op straat, net als in het weekeinde, verkeersregelaars ingezet die de fiets- en voetgangersstromen begeleiden. Bij grote drukte stellen zij een eenrichtingsverkeer in op bijvoorbeeld de Oudegracht en ook moeten fietsers afstappen als zij een winkelstraat bereiken.



Dat geldt ook voor de gemeente Amsterdam: "We houden de drukte voortdurend in de gaten en werken hierbij al weken goed samen met ondernemers. Daarnaast doen we de oproep om drukke plekken te vermijden en naar huis te gaan als het te druk wordt", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Toespraak

De gemeente Den Haag wil niet op de zaken vooruitlopen en wacht op de toespraak van premier Mark Rutte vanuit het Torentje op het Binnenhof in Den Haag, maandagavond om 19.00 uur.

Volgens ingewijden wil het kabinet behalve winkels ook alle scholen en andere instellingen zoals theaters en musea minstens een maand op slot doen.

