Aantal Nederlandse coronagevallen weer boven het gemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 8496 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets boven het gemiddelde van de afgelopen week.

In de laatste zeven dagen kwamen er in doorsnee bijna 8300 positieve tests per etmaal bij. Het aantal nieuwe gevallen ligt aanzienlijk hoger dan op andere maandagen.

Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 7100 positieve tests, de maandag daarvoor waren in een etmaal bijna 4600 meldingen binnengekomen.

Ten opzichte van voorgaande dagen is het aantal meldingen wel gedaald, maar het aantal gevallen op maandagen ligt vaak wat lager dan op andere dagen. Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. Op zondag waren bijna 10.000 positieve tests gemeld, op zaterdag ruim 9000.



Amsterdam

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 346 nieuwe gevallen binnen. Verder bleken 249 Rotterdammers en 168 mensen uit Den Haag het virus onder de leden te hebben. In Almere kwamen 158 besmettingen aan het licht en in Breda testten 133 inwoners positief.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 58.000 mensen positief getest. De week ervoor waren dit er bijna 41.000, wat neerkomt op ruim 5800 per dag, en de week daarvoor nog geen 34.000 (per etmaal zo'n 4800).



Sterfgevallen

Het aantal bevestigde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 35. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want zulke gegevens worden soms wat later doorgegeven. Op zondag meldde het RIVM 29 sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 622.000 mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 10.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.

