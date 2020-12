Rijen mensen voor winkels in aanloop naar lockdown

Mensen lijken maandagmiddag nog snel een aantal boodschappen te willen doen bij winkels die mogelijk dinsdag voor langere tijd gesloten zullen zijn.

Uit een rondgang van het ANP is te merken dat het op veel plekken druk is. Zo staan er voor meerdere winkels in koopcentrum In de Bogaard in Rijswijk rijen mensen nu bekend is geworden dat niet-essentiële winkels al in de nacht van maandag op dinsdag dicht moeten wegens het grote aantal coronabesmettingen.

Bij onder meer de cosmeticawinkels Douglas en Rituals en bij de Hema en boekhandel Bruna is er grote drukte.

Een man die bij Bruna in Rijswijk in de rij staat, vindt het goed dat de meeste winkels dichtgaan. "De mensen volgens de regels niet op. Ik zie nog te veel mensen zonder mondkapjes en dan is dit de consequentie." Bertie Beekman wacht in de rij bij Rituals omdat ze nog snel wat kerstcadeautjes voor de kinderen wil kopen. "Ik vind het goed dat alles dichtgaat, het had al eerder moeten gebeuren."



Bibliotheek

Ook zijn er mensen die nog snel een boek willen lenen nu de coronamaatregelen worden verscherpt. Zo staat er maandagmiddag voor de bibliotheek in Roermond een lange rij mensen te wachten. Ook zijn er mensen die nog snel een kerstboom kopen nu het nog kan. In onder meer Eindhoven is het druk bij verkooppunten van kerstbomen.

In het centrum van Dronten is het eveneens enorm druk. Er is, net als tijdens het begin van de eerste coronagolf, een run op wc-papier in sommige winkels. Voor een drankenwinkel en drogist staan lange rijen mensen te wachten. Ook in het centrum van Houten is het erg druk. Ook daar staan voor bijna alle winkels lange rijen.



Ook in Maastricht zijn veel mensen op straat. "We zien dat het langzaam drukker wordt in de binnenstad. We houden de situatie constant in de gaten en waar nodig nemen we maatregelen."

Dat is nog niet aan de orde, aldus een woordvoerder van de gemeente Maastricht. "Bij het treffen van maatregelen moet je onder meer denken aan eenrichtingsverkeer in drukke straten."

