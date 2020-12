VS: Onverdeelde landkaart Marokko en Sahara goedgekeurd

De Amerikaanse regering heeft formeel de onverdeelde kaart van Marokko, inclusief de zuidelijke provincies, aangenomen.

Dat meldde de Amerikaanse ambassadeur in Rabat David Fischer zaterdag. Voorheen gebruikte de VS een kaart waarop Marokko en de Sahara werden gescheiden.

De ambassadeur ondertekende de landkaart tijdens een ceremonie die in het teken stond van de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Fischer is van plan de landkaart cadeau te doen aan koning Mohammed VI als erkenning voor zijn "inzet voor de voortdurende steun voor de vriendschap tussen onze naties".



De vertrekkende president van de VS Donald Trump meldde donderdag dat zijn land een consulaat gaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. In zijn proclamatie zei Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

In ruil voor de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging in Dakhla zal Marokko de betrekkingen met Israël herstellen. De barterdeal tussen de VS, Marokko en Israël ontving afwisselende reacties vanuit de internationale gemeenschap. Veel landen steunden het besluit van de VS, waaronder de Emiraten en Bahrein. De twee golfstaten gingen Marokko voor en hadden eerder dit jaar de betrekkingen met de Joodse staat genormaliseerd.



Rusland daarentegen omschreef de Amerikaanse zet als "een schending van het internationaal recht". Niet geheel onverwachts was ook Algerije niet blij met de Amerikaanse erkenning.

Het Noord-Afrikaanse buurland steunt het separatistische Polisario Front. Pas twee dagen na het Amerikaanse besluit reageerde de Algerijnse premier Abdelaziz Djerad met het betoog dat de ontwikkeling zal leiden tot "destabilisatie" in Algerije en de regio.

